2019-09-22T11:23:02+03:00
Наука

Робот «Федор» может вернуться в космос

Ранее разработчик исключил возможность повторного полет человекоробота на МКС
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Робот «Федор» может вернуться в космосРобот «Федор» может вернуться в космосФото: сайт Роскосмоса.
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После своего полета на Международную космическую станцию робот "Федор" может снова отправится в космос. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

"Но, как вариант, и этого робота можем дооснастить, переоснастить и дальше задействовать", передает его слова издание "Интерфакс".

По словам Додонова, "Федора" вероятно задействовать "по совсем новым направлениям". Он уточнил, что на данный момент существует множество вариантов дальнейшей работы с чеовекороботом.

Исполнительный директор сообщил, что через несколько недель судьба проекта решиться на специальном совещании.

Напомним, ранее Додонов исключал возможность повторного полета "Федора" на МКС, поскольку свою миссию он уже выполнил. Разработчик заявил, что могут быть разные варианты использования робота на Земле.

Робот Федор пожужжал на МКС дрелью и засобирался домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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