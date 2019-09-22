Робот «Федор» может вернуться в космос

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-22T11:23:02+03:00

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После своего полета на Международную космическую станцию робот "Федор" может снова отправится в космос. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

"Но, как вариант, и этого робота можем дооснастить, переоснастить и дальше задействовать", передает его слова издание "Интерфакс".

По словам Додонова, "Федора" вероятно задействовать "по совсем новым направлениям". Он уточнил, что на данный момент существует множество вариантов дальнейшей работы с чеовекороботом.

Исполнительный директор сообщил, что через несколько недель судьба проекта решиться на специальном совещании.

Напомним, ранее Додонов исключал возможность повторного полета "Федора" на МКС, поскольку свою миссию он уже выполнил. Разработчик заявил, что могут быть разные варианты использования робота на Земле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730286" frameborder="0"></iframe> Робот Федор пожужжал на МКС дрелью и засобирался домой.

ИСТОЧНИК KP.RU