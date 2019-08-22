2019-08-22T07:36:40+03:00
Наука

Корабль "Союз" с роботом "Федором" отправился на МКС

Во время запуска человекоподобный космонавт сказал "Поехали!", совсем как Юрий Гагарин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Робот "Федор". Фото: пресс-служба РоскосмосаРобот "Федор". Фото: пресс-служба Роскосмоса
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С космодрома "Байконур" в Казахстане стартовал российский корабль "Союз МС-14" с первым отечественный человекоподобным роботом "Федором".

Запуск состоялся в четверг, 22 августа, в 6.38 мск. При этом во время старта "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", совсем как первый космонавт Юрий Гагарин. Робота отправили на МКС в специальных "варежках" и с российским флагом. Трансляция велась на странице "Роскосмоса" в Twitter.

На робота надели специальные варежки

На робота надели специальные варежки

К настоящему моменту корабль уже вышел на околоземную орбиту. Он будет лететь до станции двое суток и сблизится с модулем "Поиск" российского сегмента МКС в автоматическом режиме 24 августа в 8.30 по мск.

Члены экипажа проведут с "Федором" ряд экспериментов. Сайт kp.ru писал, что робот будет выполнять некие упражнения под управлением Александра Скворцова и тем самым продемонстрирует свои возможности по оказанию помощи космонавтам.

"Федя" пробудет на орбите всего 17 суток и покинет МКС 6 сентября. Корабль с человекоподобным роботом приземлится в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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