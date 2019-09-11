Робот «Федор» больше не вернется в космос

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-11T11:37:33+03:00

Дальнейшую его судьбу будут решать на Земле [видео]

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После своего полета на Международную космическую станцию робот «Федор» больше не отправится в космос, поскольку свою миссию он уже выполнил. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Нет, не полетит. Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», - сказал он РИА Новости. Дудоров пояснил, что на смену «Федору» придет новый робот, разработка которого уже началась.

Что касается «Федора» то его судьба еще не определена. «Какие угодно могут быть варианты. Насчет этого пока не определялись. Будет понятно уже после окончания тестовых испытаний», - цитирует ТАСС слова разработчика.

Среди вариантов - робот может стать образцом для отработки технологий копирующего управления или экспонатом музея.

Напомним, корабль «Союз МС-14» должен был отправить «Федора» на МКС 24 августа, но из-за сбоя в системе не смог подлететь близко к станции. Вторая попытка стыковки была успешной. Позже робот объяснил свою задержку пробками в пути к МКС. Однако, свою работу он начал не сразу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730286" frameborder="0"></iframe> Робот Федор пожужжал на МКС дрелью и засобирался домой.

ИСТОЧНИК KP.RU