2019-09-22T15:13:41+03:00
Политика

Пушков рассказал, почему Порошенко не смогут посадить в тюрьму

Ранее экс-президент Украины заявил, что он не попадет за решетку благодаря своей политической силе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пушков рассказал, почему Порошенко не смогут посадить в тюрьмуПушков рассказал, почему Порошенко не смогут посадить в тюрьмуФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не окажется за решеткой ни из-за своей политической силы, которая «никого и ничего» не боится, а из-за «охранной грамоты» Соединённых Штатов. Соответствующие заявление сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и др. странам Запада получил от них «охранную грамоту»», - написал сенатор в своем Twitter.

Пушков отметил, что действующего президента Украины Владимир Зеленский «уже предупредили на сей счёт». По словам министра, по этой же причине до сих пор не посадили бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили.

Как писал сайт kp.ru, ранее экс-президент незалежной рассказал о своей политсиле, которая «никого и ничего» не боится. По его словам, именно она не позволит нынешней украинской власти посадить политика. На данный момент на Порошенко и его команду заведено более десятка уголовных дел, связанных с преступными доходами, мошенничеством, использованием должностного положения, злоупотреблением властью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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