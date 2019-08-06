2019-08-06T11:38:13+03:00
Политика

В отношении Порошенко возбудили новое уголовное дело в Панаме

Экс-президент Украины накопил уже больше десятка обвинений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В отношении Порошенко возбудили новое уголовное дело в ПанамеВ отношении Порошенко возбудили новое уголовное дело в ПанамеФото: REUTERS
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В отношении бывшего лидера Украины Петра Порошенко и его окружения инициировано новое уголовное дело об отмывании денег в Панаме, где скрывали преступные доходы, активы и собственность. Об этом сообщил юрист и бывший советник экс-президента незалежной Виктора Януковича Андрей Портнов.

«Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», - сказал он.

Уголовное дело было возбуждено на основании показания Портнов панамскому адвокату.

Днем ранее, 5 августа, бывший советник Януковича сообщил о новом уголовном деле, связанным с Новогодними каникулами Порошенко на Мальдивах, по подставным документам. Госбюро расследований Украины подтвердило, что ведется дело о возможном пересечении Порошенко границы по поддельным документам.

Незадолго до этого экс президент незалежной и его команда стали фигурантами нового уголовного дела о хищениях в армии. Таким образом, политик накопил больше десятка обвинений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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