СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-22T09:24:52+03:00

«Моя политсила не боится никого»: Порошенко уверен, что его не смогут посадить в тюрьму Фото: REUTERS

Экс-президент незалежной заявил, что решение суда не в его пользу ударит по украинской власти и государству

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его политическая сила «никого и ничего» не боится, поэтому нынешняя власть незалежной не сможет посадить его.

«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого (...) Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко», - сказал политик в эфире «Пятого канала».

Порошенко отметил, что у него много механизмов для защиты, но, если украинский суд вынесет приговор не в его пользу, то это прежде всего ударит по государству и власти.

Как писал сайт kp.ru, в начале осени на бывшего лидера незалежной и бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина было заведено новое уголовное дело по факту злоупотребления властью. Таким образом, Порошенко со своей командой стали фигурантами 13 уголовных дел, связанных с преступными доходами, мошенничеством, использованием должностного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU