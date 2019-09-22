Умер Арон Айзенберг из сериала "Звездный путь"

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-22T18:10:50+03:00

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В воскресенье, 22 сентября, умер Арон Айзенберг - американский актер, известный по роли владельца бара ференга Нога в телесериале "Звездный путь: Глубокий космос 9". Трагические новости сообщила его супруга Малисса Лонго.

"С огромным сожалением и грустью объявляю, что моя любовь и лучший друг Арон Айзенберг скончался сегодня утром. Он был умным, скромным, веселым, решительным человеком, и стремился прожить свою жизнь честно", - написала жена актера у себя на странице в Facebook.

О смерти актера сообщила его жена

Согласно данным телеканала Fox News, Айзенберг многие годы серьезно болел, однако что именно стало причиной его смерти, не уточняется. Актеру было 50 лет.

Российскому зрителю он может быть знаком не только по съемкам в сериале "Звездный путь", но и по ролям в фильмах "Повелитель кукол", "Дом ужасов", "Амитивилль 4: Зло спасается" и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU