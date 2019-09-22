Работники отеля в Тунисе взяли постояльцев в заложники

СЕГОДНЯ 19:40 2019-09-22T20:07:45+03:00

Администрация гостиницы опасается, что турфирма не сможет оплатить отдых своих клиентов

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Работники отеля Les Orangers beach resort курортного Хаммамета в Тунисе не выпускают клиентов британской турфирмы Thomas Cook из здания, поскольку опасаются, что находящаяся на грани банкротства компания не сможет выплатить оставшуюся задолженность.

Туристы уверяют, что их буквально взяли в заложники - охранники заблокировали все входные двери, а администрация требует оплатить проживание. Также на территории отеля отключили беспроводной интернет. Отдыхающие отказываются отдавать деньги сотрудникам гостиницы, поскольку они уже полностью оплатили свои туры компании.

Тем временем, одной из туристических групп не дали выехать в аэропорт. Автобус приехал, чтобы забрать постояльцев в субботу, 21 сентября, но никого их них не выпустили на улицу, передает британская газета Daily Mail.

Сайт kp.ru писал, что в условиях похожей изоляции несколькими месяцами ранее оказались туристы на Шри-Ланке. Однако в этом случае власти страны и сотрудники отеля всего лишь пытались защитить гостей после серии взрывом, прогремевших на острове.

ИСТОЧНИК KP.RU