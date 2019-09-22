Лавров встретится с Помпео в Нью-Йорке

22 Сент. 23:57 2019-09-23T00:11:54+03:00

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В пятницу, 27 сентября, в нью-йоркской штаб-квартире ООН состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.

Об этом стало известно во время брифинга в госдепартамента, на котором высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства рассказывала о переговорах своего шефа, запланированных на полях сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.

По ее словам, начало встречи Помпео с Лавровым в пятницу запланировано на 10:30 по местному времени. Какие темы они будут обсцждать, представитель госдепа обещала рассказать позже, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередная 74-я сессия Генассамблеи в Нью-Йорке открылась во вторник, 17 сентября. Ее председателем в этом году был избран нигерийский дипломат Тиджани Мухаммад-Банде, который сменил на этом посту постпреда Эквадора Марию Фернанду Эспиносу Гарсес.

ИСТОЧНИК KP.RU