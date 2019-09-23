2019-09-23T01:39:50+03:00
Политика

Российские наблюдатели проинспектируют учения НАТО в Латвии

Военные инспекторы из России посетят учебные центры и полигоны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Учения НАТО в ПрибалтикеУчения НАТО в ПрибалтикеФото: REUTERS
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С 23 по 26 сентября группа российских военных инспекторов проведет проверку района Латвии площадью около 16 тысяч квадратных километров, где в эти дни проходят совместные учения сухопутных войск стран НАТО под названием «Серебряная стрела – 2019».

Об этом в ночь на понедельник сообщает официальный печатный орган министерства обороны России – газета «Красная звезда». Отмечается, что российские специалисты посетят учебные центры и полигоны, для низ проведут специальные брифинги, на которых расскажут о находящихся в инспектируемом районе формированиях и воинских частях, а также проводимой военной деятельности, включая учения «Серебряная стрела».

Проверка будет проводиться в рамках Венского договора от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Кроме того, российские наблюдатели с 24 по 27 сентября проведут инспекцию на территории Дании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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