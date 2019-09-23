Назван список самых небезопасных паролей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-23T11:44:16+03:00

Оказалось, что люди чаще всего оставляют предустановленные на производстве данные

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Немецкая компания-разработчик антивирусов Avira выяснила какие пароли являются самыми ненадежными и небезопасными, но при этом одними из самых популярных.

В рамках эксперимента специалисты создали некую приманку для хакеров, которая имитировала сигнал устройства из интернета - роутера или камеры безопасности. Взломщики попробовали проникнуть в систему, вводя любую комбинацию логина и пароля. Участниками исследования невольно стали более 14 тысяч человек.

Выяснилось, что в 25,6% случаев при подборе хакеры оставляли оба поля пустыми. Следующими по популярности оказались логины и пароли, которые были предустановлены на технике еще при производстве. - это комбинации «admin/QWestM0dem» и «admin/airlive» (24%). На третьем месте оказались пароли с одинаковыми логином и паролем - «admin/admin», «support/support» и «root/root», передает телеканал «360».

На основе результатов исследования, эксперты пришли к выводу, что в легкой уязвимости девайсов для хакеров виноваты именно производители техники, а не пользователи, которые ленятся поменять пароль на уникальный. Специалисты уверены, что многие пользователи даже не знают о хакерских атаках и не догадываются о том, что после покупки и активации необходимо зайти в систему и установить новый пароль, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU