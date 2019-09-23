Блогеров начнут привлекать к борьбе с экстремизмом и ксенофобией

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-23T11:54:43+03:00

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Блогерам, как лидерам общественного мнения, предлагают бороться с ксенофобией и экстремизмом при помощи постов в социальных сетях. В Московском бюро по правам человека предлагают привлекать популярных у россиян в сети людей к акциям, цель которых стабилизация межэтнических отношений в обществе, пропаганда корректного отношения другу к другу.

- Необходимо привлечение сетевых активистов, колумнистов, журналистов, блогеров, лидеров общественного мнения к проектам, связанным с противодействием экстремизму и ксенофобии", - сказал РИА Новости директор бюро, член СПЧ Александр Брод.

Сайт kp.ru писал, что российские блогеры, поддерживающие благотворительность, стали “Послами Добра”. Правда, не все снискавшие популярность в интернете люди, торопятся заниматься социально полезными делами. Общественники присмотрелись к деятельности пранкеров, которые в своих роликах унижают людей, и попросили МВД проверить контент на страничках блогеров.

ИСТОЧНИК KP.RU