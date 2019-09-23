2019-09-23T12:05:58+03:00
Политика

«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО

Сенатор сообщил, что американский генерал пытался «любой ценой» поднять военный бюджет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон НоводережкинПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин
Изменить размер текста:

Заявление американского генерала о том, что Россия мешает НАТО проводить военные учения в Черном море, являются обычными попытками нарастить военный бюджет. Такую точку зрения высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

«То, что делается это заявление, — проблема одна — любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу, что Россия представляет «угрозу» для НАТО, наращивать оборону и перевооружаться», - передает RT слова сенатора.

По словам Джабарова, это «обычные штучки» на Западе, которые используются для увеличения бюджеты и поставки.

Ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия якобы сразу же закрывает проходы после того, как силы Североатлантического альянса объявляют места в Черном море для проведения своих маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков о проверке WADA московской лаборатории: России отведено три недели для ответа
Колокольцев предложил сделать спортивные объекты доступными для всех детей
В правительстве назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
Стюардесса рассказала, почему не стоит пить чай и кофе в самолете
В России «Американского шпиона» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Создание комфортных условий для сельского бизнеса превращается в вопрос государственной политики»
Россияне вернули себе около 700 млн рублей после перерасчёта платы за вывоз мусора
Британка отучила сына-подростка грубить учителям, совершив необычный поступок
Главарей ОПГ депутаты предложили сажать в тюрьмы отдельно от остальных
Путин назвал борьбу с онкологией главным направлением в здравоохранении
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
Блогеров начнут привлекать к борьбе с экстремизмом и ксенофобией
Зеленский подписал закон об импичменте президента