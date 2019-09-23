«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-23T12:05:58+03:00

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Заявление американского генерала о том, что Россия мешает НАТО проводить военные учения в Черном море, являются обычными попытками нарастить военный бюджет. Такую точку зрения высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

«То, что делается это заявление, — проблема одна — любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу, что Россия представляет «угрозу» для НАТО, наращивать оборону и перевооружаться», - передает RT слова сенатора.

По словам Джабарова, это «обычные штучки» на Западе, которые используются для увеличения бюджеты и поставки.

Ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия якобы сразу же закрывает проходы после того, как силы Североатлантического альянса объявляют места в Черном море для проведения своих маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU