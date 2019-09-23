Стюардесса рассказала, почему не стоит пить чай и кофе в самолете
Стюардесса из США Джамила Хардвик дала большое интервью и раскрыла некоторые подробности работы авиакомпаний. Кроме того девушка поделилась секретами, о которых пассажиры, как правило и не догадываются.
В частности, американка сообщила, что в первую очередь рекомендует пассажирам протирать свои откидные столики перед тем как начать прием пищи или даже просто что-то положить на них. По словам Хардвик, именно здесь содержится больше всего микробов.
Кроме того стюардесса призналась, что ни она, ни ее коллеги, никогда не пьют в самолете чай или кофе. Это связано с тем, что вода на борту, как правило очень плохая и не пригодна для питья. По словам бортпроводницы, вся загвоздка в трубах. Согласно американскому законодательству авиаперевозчики обязаны проводить стерилизацию всего четыре раза в год, а значит, что большую часть времени трубы остаются грязными.
В результате, Хардвик порекомендовала пассажирам выбирать во время полета бутилированную воду или другие прохладительные напитки, пишет «Ридус».
ИСТОЧНИК KP.RU