Эксперты Совбеза предлагают увеличить штрафы для зацеперов до пяти тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-23T14:15:40+03:00

Зацеперы, если их поймают, обязаны будут заплатить штраф в 100 рублей Фото: Кадр видео

Сейчас поездка на подножках поезда расценивается как административное нарушение, штраф за которое всего 100 рублей

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В Совете безопасности России предложили увеличить штраф за зацепинг на железной дороге со 100 рублей до 5 тысяч. Катаются на подножках поездов и электричек в основном подростки. Уже были случаи гибели, ведь место, за которое цепляются юные экстремалы, не оборудовано для проезда пассажиров и не может считаться безопасным.

За такое «катание» предусмотрен штраф кодексом об административных нарушениях. Но сумма штрафа останавливает мало кого из «поклонников зацепинга» - всего 100 рублей придется заплатить за проезд в непредназначенном месте.

Эту сумму могут увеличить до пяти тысяч, штраф будет выплачивать либо сам нарушитель, сели он является совершеннолетним, либо родители, если он не достиг пока указанного возраста.

- Поддержана необходимость усиления ответственности за отдельные виды правонарушений, в том числе совершаемых на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном транспорте, - сообщает пресс-служба Совета безопасности по итогам обсуждения вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU