Эксперты Совбеза предлагают увеличить штрафы для зацеперов до пяти тысяч рублей
В Совете безопасности России предложили увеличить штраф за зацепинг на железной дороге со 100 рублей до 5 тысяч. Катаются на подножках поездов и электричек в основном подростки. Уже были случаи гибели, ведь место, за которое цепляются юные экстремалы, не оборудовано для проезда пассажиров и не может считаться безопасным.
За такое «катание» предусмотрен штраф кодексом об административных нарушениях. Но сумма штрафа останавливает мало кого из «поклонников зацепинга» - всего 100 рублей придется заплатить за проезд в непредназначенном месте.
Эту сумму могут увеличить до пяти тысяч, штраф будет выплачивать либо сам нарушитель, сели он является совершеннолетним, либо родители, если он не достиг пока указанного возраста.
- Поддержана необходимость усиления ответственности за отдельные виды правонарушений, в том числе совершаемых на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном транспорте, - сообщает пресс-служба Совета безопасности по итогам обсуждения вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU