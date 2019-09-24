Юрист оценил планы Украины по переговорам о морской границе с Россией

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-24T08:59:18+03:00

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Основанный на принуждении международный переговорный процесс является заведомо неперспективным. Такое заявление сделал почетный адвокат России, юрист Валерий Ванин, комментируя планы украинской Госгидрографии заставить Москву участвовать в переговорах по установлению морской границы между странами.

Сайт kp.ru писал, что Украина и Россия были разграничены договором от 2003 года. Однако в нем не прописаны морские границы. В связи с этим Киев не может полноценно осуществлять свой суверенитет.

"С точки зрения международного права, поскольку есть соглашения между Россией и Украиной, возможно в рамках этого соглашения ставить какие-то вопросы", - сказал юрист-международник в комментарии телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что принудительность — "вещь исключённая", и не существует правового механизма, способного заставить страну исполнять какие-либо решения. Также Украина в рамках этого вопроса может попытаться вновь поднять вопрос о принадлежности Крыма - "темы, которая никому уже неинтересна".

ИСТОЧНИК KP.RU