В "Аэроэкспрессе" пассажир забыл макет Кремля

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-24T10:37:10+03:00

С начала года в поездах и терминалах нашли около 800 личных вещей Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала года в поездах и терминалах нашли около 800 личных вещей

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Самые забывчивые пассажиры аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении. Общая статистика по трем направлениям с начала года - пассажиры забыли в поездах и терминалах компании порядка 800 вещей. Забывают шапки, перчатки, смартфоны. Но не только.

- Среди оставленных пассажирами предметов оказались также копилка-овечка, воздушный змей, макет Кремля, театральные маски, плюшевый пингвин и чемодан с вещами, - рассказали в пресс-службе "Аэроэкспресс".

Как рассказали в компании, 250 из 800 вещей были возвращены владельцам.

- В случае утраты вещей пассажир может обратиться на горячую линию "Аэроэкспресс", к сменному специалисту терминала или на стойку информации и написать заявление о потере, - рассказали в компании перевозчика.

После того, как заявление поступит в соответствующий отдел компании (не позднее 5 дней с момента обращения), пассажиру дадут ответ по указанным в заявлении контактным данным. Вещи отдадут под расписку при предъявлении паспорта. Также можно обратиться к компании через профили "Аэроэкспресс" в социальных сетях в Facebook и Instagram.

Где находится склад забытых вещей "Аэроэкспресс"?

В депо компании, которое расположено рядом с Белорусским вокзалом по адресу: г. Москва, ул. Нижняя, д. 17. Пассажиры могут забрать свои вещи в соответствии с графиком работы склада: понедельник, среда, четверг с 13.00 до 17.00.

Важно

За сутки до дня выдачи пассажир должен проинформировать сотрудников компании о приезде на склад по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов); 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).

ИСТОЧНИК KP.RU