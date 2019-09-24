Полиция нашла 13 видов оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска
Владимир Фомин скончался утром 24 сентября в результате огнестрельного ранения
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Полиция обнаружила 13 видов огнестрельного оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина. Об этом сообщил источник "КП" в следственном комитете России.
Напомним, что накануне ночью экс-градоначальника обнаружили с огнестрельным ранением в его собственном доме в Гранном. Врачи до последнего боролись за жизнь политика, но утром во вторник, 24 сентября, он скончался на операционном столе.
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ИСТОЧНИК KP.RU