Полиция нашла 13 видов оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-24T10:54:57+03:00

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Полиция обнаружила 13 видов огнестрельного оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина. Об этом сообщил источник "КП" в следственном комитете России.

Напомним, что накануне ночью экс-градоначальника обнаружили с огнестрельным ранением в его собственном доме в Гранном. Врачи до последнего боролись за жизнь политика, но утром во вторник, 24 сентября, он скончался на операционном столе.

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ИСТОЧНИК KP.RU