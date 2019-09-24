Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать военную помощь Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Ранее Америка согласилась выделить «незалежной» около 400 миллионов долларов.
Сообщается, что Дональд Трамп уже дал соответствующее распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвани еще в середине июля. Тогда оно было передано на межведомственном совещании в министерство обороны и госдепартамент.
Отмечается, что это не было попыткой надавить на нового украинского президента Владимира Зеленского, поскольку переговоры глав государств состоялись уже позже, 25 июля. Позже стало известно, что в ходе телефонного разговора Трамп обратился и к самому Зеленскому и призвал его пресечь коррупцию в стране, пишет газета «Известия».
При это сообщается, что в настоящее время выделенные для Украины средства уже были разморожены в связи с приближением конца финансового года, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU