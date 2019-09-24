2019-09-24T11:08:11+03:00
В мире

Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Американский лидер отдал такое поручение Мику Малвани
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Трамп заморозил военную помощь для УкраиныТрамп заморозил военную помощь для УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать военную помощь Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Ранее Америка согласилась выделить «незалежной» около 400 миллионов долларов.

Сообщается, что Дональд Трамп уже дал соответствующее распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвани еще в середине июля. Тогда оно было передано на межведомственном совещании в министерство обороны и госдепартамент.

Отмечается, что это не было попыткой надавить на нового украинского президента Владимира Зеленского, поскольку переговоры глав государств состоялись уже позже, 25 июля. Позже стало известно, что в ходе телефонного разговора Трамп обратился и к самому Зеленскому и призвал его пресечь коррупцию в стране, пишет газета «Известия».

При это сообщается, что в настоящее время выделенные для Украины средства уже были разморожены в связи с приближением конца финансового года, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения
Шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов в Турции
Косачев прокомментировал ситуацию с визами США: это не отказ, но осознанное решение
«Как вы смеете!»: шведская эко-активистка Грета Тунберг обвинила политиков в украденном детстве
Роскосмос отложил запуск «Протона-М»
Появилось видео пуска крылатой ракеты «Уран» с модернизирового МРК «Смерч»
МИД возмущен отказом США выдать визы членам делегации РФ в ГА ООН
СНБО незалежной не нашло оснований для санкций против NewsOne и «112.Украина»
Десятерым членам делегации России не дали визы для участия в ГА ООН
Зеленский надеется на скорый саммит в «нормандском формате»
Полиция нашла 13 видов оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска
Глава Федерации хоккея с мячом Альберт Поморцев отпразднует 80-летие
Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на получение российского гражданства
СК России возбудил дело после подрыва моста в Луганске
В "Аэроэкспрессе" пассажир забыл макет Кремля
В Подмосковье девятиклассник раскроил череп ученику третьего класса
Зеленский устал, считает друг украинского лидера
Зарплата бюджетников будет повышена с 1 октября
Названы самые популярные виды алкоголя в России
Умер Джоэл Майкл Мендел, продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти»