Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-24T11:08:11+03:00

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Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать военную помощь Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Ранее Америка согласилась выделить «незалежной» около 400 миллионов долларов.

Сообщается, что Дональд Трамп уже дал соответствующее распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвани еще в середине июля. Тогда оно было передано на межведомственном совещании в министерство обороны и госдепартамент.

Отмечается, что это не было попыткой надавить на нового украинского президента Владимира Зеленского, поскольку переговоры глав государств состоялись уже позже, 25 июля. Позже стало известно, что в ходе телефонного разговора Трамп обратился и к самому Зеленскому и призвал его пресечь коррупцию в стране, пишет газета «Известия».

При это сообщается, что в настоящее время выделенные для Украины средства уже были разморожены в связи с приближением конца финансового года, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU