Массовое убийство удалось предотвратить в школе Кирова

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-24T13:04:03+03:00

Об интересе подростка к школьному насилию стало известно на днях. Фото: Петр Ковалев ТАСС

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Полицейским удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова. Учащийся планировал осуществить атаку с использованием взрывчатки и холодного оружия. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД России Владимир Макаров.

Источник "КП" в правоохранительных органах информацию подтвердил. Согласно его данным, о планах школьника напасть на образовательное учреждение стало известно на днях. Подросток стал интересоваться темой школьного насилия и самодельными взрывными устройствами.

Другие подробности пока не приводятся.

Стоит отметить, что случаи применения насилия школьниками в последние годы участились. В социальных сетях стали появляться посты с призывами "к действию" и пропаганде движения "school shooting". Сайт kp.ru писал, что в учебных заведениях даже предлагалось ввести должность заместителя директора по безопасности, но Минпросвещения идею не поддержало.

ИСТОЧНИК KP.RU