Минкомсвязь: блокировка групп в соцсетях, побуждающих к насилию в школах, начнется 19 января
Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
По словам замминистра, блокировка начнется 19 января усилиями Минкомсвязи, Роскомнадзора и администраций социальных сетей.
“Такие группы попадают под три пункта, по которым блокировка может быть произведена без решения суда. Призывы к массовой резне — это признаки терроризма, призывы к деструктивному поведению — это экстремизм, а вовлечение в совершение преступления несовершеннолетних, которые в итоге могут лишиться жизни, — это призыв к суициду”, - заявил Волин RT.
Решение о блокировке принято в связи с рядом инцидентов, которые произошли в российских школах за последнюю неделю. 15 января в школе №127 в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а также ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы.
17 января в школе поселка Смольное Сосновского района подросток ударил ножом одноклассника. По данным прокуратуры, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением.
19 января в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ девятиклассник напал с топором на учеников 7-го класса и поджег учебное заведение. Пострадали шесть учеников и одна учительница.
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