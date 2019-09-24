Психологи объяснили возросшую популярность услуги «друг на час»
Врачи всерьез обеспокоились состоянием психического здоровья жителей больших городов. Дело в том, что в последнее время городах-миллионниках все более популярной становится услуга «друг на час», когда человек платит небольшую сумму денег, чтобы с ним поговорили, попереписывались, поддержали или дали совет.
Оказалось, что многим людям в современном мире не с кем сходит на прогулку, не с кем поделиться проблемой, некому рассказать о сокровенном. И это настолько гложет людей, что они готовы даже заплатить деньги, чтобы совершенно чужой человек притворился их другом, а после сокровенной беседы исчез из их жизни навсегда.
Так называемые «друзья на час» признаются, что за последний год популярность таких услуг как сходить вместе в кино или выбраться на шоппинг выросла в три раза, передает Пятый канал.
При этом отмечается, что чаще к платным «друзьям» обращаются мужчины, а не женщины. Специалисты полагают, что это связано со стереотипами, что мужчины сильные и должны все свои проблемы переживать внутри себя.
«Крупные города, где люди отчуждены друг от друга, проблема одиночества, проблема нехватки времени и даже какой-то определенной лени, потому что пойти, познакомиться с девушкой — надо какие-то усилия предпринимать», - так объясняет новую тенденцию социолог, кандидат философских наук Елена Башкирова.
ИСТОЧНИК KP.RU