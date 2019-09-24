Появилось видео тестовой поездки поезда по Крымскому мосту
Во вторник, 24 сентября, группа российских журналистов впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста. Маршрут непродолжительной поездки пролегал от станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная.
Поезд шел по мосту в тестовом режиме, основное движение предположительно запустят в декабре текущего года. Об этом сообщил владелец компании «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга.
«Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года», — передает его слова издание «Интерфакс».
Напомним, что на декабрь запланирован полный запуск Крымского моста в эксплуатацию. Он является самым протяженным мостом в России. Его длина составляет 19 километров. Для строительства железнодорожной части моста потребовалось 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. С момента открытия по Крымскому мосту проехали 5 миллионов машин. Из них 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов.
Тепловоз в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста.Автор: Сергей Леваненков/ТАСС
ИСТОЧНИК KP.RU