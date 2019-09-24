Появилось видео тестовой поездки поезда по Крымскому мосту

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-24T17:28:46+03:00

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Во вторник, 24 сентября, группа российских журналистов впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста. Маршрут непродолжительной поездки пролегал от станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная.

Поезд шел по мосту в тестовом режиме, основное движение предположительно запустят в декабре текущего года. Об этом сообщил владелец компании «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга.

«Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года», — передает его слова издание «Интерфакс».

Напомним, что на декабрь запланирован полный запуск Крымского моста в эксплуатацию. Он является самым протяженным мостом в России. Его длина составляет 19 километров. Для строительства железнодорожной части моста потребовалось 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. С момента открытия по Крымскому мосту проехали 5 миллионов машин. Из них 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733929" frameborder="0"></iframe> Тепловоз в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста.Автор: Сергей Леваненков/ТАСС

ИСТОЧНИК KP.RU