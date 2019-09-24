2019-09-24T18:43:09+03:00
Общество

ГИБДД обязало пристегивать детей ремнями безопасности в автобусах

Это правило теперь распространяется не только на междугородние, но и на городские и пригородные поездки
Ирина СУХАНОВА
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Ремни безопасности теперь обязательно должны быть не только в междугородних, но и в городских и пригородных автобусах.Ремни безопасности теперь обязательно должны быть не только в междугородних, но и в городских и пригородных автобусах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 октября 2019 года изменяются правила организованной перевозки группы детей автобусами. Теперь пристегивать детей ремнями безопасности необходимо не только на междугородних маршрутах, но и во время городских и пригородных поездок. Соответствующее постановление Правительства РФ, вносящее изменения в правила, опубликовано на портале правовой информации pravo.gov.ru. Нововведения вводятся для повышения безопасности перевозок детей, а также для упрощения процедуры оформления путешествий и экскурсий.

Главное изменение — ремни безопасности теперь обязательно должны быть не только в междугородних, но и в городских и пригородных автобусах. Сопровождающие перед началом движения автобуса обязаны проверить, пристегнуты ли дети. Кроме того, во время поездки ответственные взрослые должны следить за тем, чтобы малолетние пассажиры не вставали со своих мест и не ходили по салону.

Постановление упрощает процедуру оформления документов на групповые перевозки детей. Так, например, срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой поездке городским или пригородным автобусом сокращен с 2 дней до 24 часов. Если путешествие будет междугородним, срок подачи заявки составляет 48 часов.

В документе о маршруте перевозки теперь не нужно указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также графике движения и расчетного временем перевозки. Нет необходимости уточнять места отдыха и приема пищи, если речь идет о городских и пригородных маршрутах — теперь это требование распространяется только на междугородние маршруты и многодневные поездки. Срок хранения оригиналов документов о поездке сокращен с 3 лет до 90 дней. К управлению автобусами, перевозящими детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года.

Постановление правительства РФ, вносящее изменения в правила перевозки детей, вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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