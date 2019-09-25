Яндекс.Картинки обзавелись фоторедактором

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-24T19:14:36+03:00

помимо добавления надписей в его функционал сейчас входит возможность обрезать фото и рисовать на нем.

На данный момент воспользоваться им возможно только в мобильной версии поисковика и в приложении Яндекса

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В сервисе Яндекс.Картинки теперь возможно не только искать фотографии с определенных сайтов, но и обрабатывать их.

Если вам лень осваивать фотошоп или открывать отдельный сайт для того, чтобы просто подписать изображение, отныне вы можете просто открыть новую вкладку с Яндекс.Картинками.

В сервис известнейшей российской IT-компании добавили фоторедактор, помимо добавления надписей в его функционал сейчас входит возможность обрезать фото и рисовать на нем.

Со временем компания будет расширять возможности редактора, а также добавит его на полную версию сайта для работы с компьютера – сейчас воспользоваться им получится только в мобильной версии поисковика и в приложении Яндекса.

После обработки готовое изображение можно скачать, опубликовать в социальных сетях и при желании сразу приступить к редактированию следующей фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU