Яндекс.Картинки обзавелись фоторедактором
В сервисе Яндекс.Картинки теперь возможно не только искать фотографии с определенных сайтов, но и обрабатывать их.
Если вам лень осваивать фотошоп или открывать отдельный сайт для того, чтобы просто подписать изображение, отныне вы можете просто открыть новую вкладку с Яндекс.Картинками.
В сервис известнейшей российской IT-компании добавили фоторедактор, помимо добавления надписей в его функционал сейчас входит возможность обрезать фото и рисовать на нем.
Со временем компания будет расширять возможности редактора, а также добавит его на полную версию сайта для работы с компьютера – сейчас воспользоваться им получится только в мобильной версии поисковика и в приложении Яндекса.
После обработки готовое изображение можно скачать, опубликовать в социальных сетях и при желании сразу приступить к редактированию следующей фотографии.
ИСТОЧНИК KP.RU