Сервис «Оформление европротокола онлайн» заработает с ноября в четырех регионах России

СЕГОДНЯ 19:31 2019-09-24T19:37:30+03:00

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Суперсервис «Оформление европротокола онлайн» в ноябре этого года будет запущен в четырех пилотных регионах России. С его помощью время оформления ДТП сократится до 15 минут, и, как результат, уменьшится число автомобильных пробок, возникающих из-за аварий на дорогах. Как будет работать суперсервис, на радио «Комсомольская правда» рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В эфире программы «Россия в движении» он встретился с ведущими программы - президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

В ноябре сервис начнет работать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А до конца 2020 года — и по всей стране. Концепция сервиса, который разрабатывает Российский союз автостраховщиков, летом была одобрена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера Максима Акимова. С помощью суперсервиса автовладельцы смогут сами, без присутствия сотрудников ГИБДД, оформлять протоколы в электронном виде через портал госуслуг и мобильные приложения. Результаты рассмотрения также можно будет получать дистанционно. Из личного кабинета водителя для извещения о ДТП будут поступать все необходимые данные - водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис. Автовладельцу останется только проверить их, загрузить фотографию с места происшествия и в один клик отправить документы для рассмотрения и регистрации в Российский союз автостраховщиков и страховую компанию.

- У Российского союза автостраховщиков есть информационная система, которая позволит человеку очень быстро, не вбивая дополнительные данные и не заполняя бумажки, получить максимум информации, - рассказал Евгений Уфимцев. - У нас есть взаимодействие со всеми страховыми компаниями. Поэтому одно мобильное приложение позволит сразу же, независимо от того, где человек застрахован, при необходимости сделать пересылку тех документов, которые были получены с места ДТП.

По словам Евгения Уфимцева, сервис позволит существенно уменьшить время заполнения электронного извещения по сравнению с обычным бумажным протоколом.

- Когда мы проверяли на фокус-группах, то заполнение электронного извещения с рисованием схемы составляет примерно 15 минут. Простой бумажный протокол – 35-40 минут, - отметил Уфимцев.