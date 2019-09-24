Евгений Уфимцев: «75 % всех ДТП попадает под действие европротокола»

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-24T19:50:38+03:00

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С ноября в четырех российских регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - начнет работать суперсервис «Оформление европротокола онлайн». А до конца 2020 года он появится по всей России. Какие нововведения ждут водителей, на радио «Комсомольская правда» рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В эфире программы «Россия в движении» он встретился с ведущими программы - президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Новый сервис «Оформление европротокола онлайн» позволит автовладельцам экономить время на оформление извещения о ДТП — на эту процедуру будет уходить всего 15 минут. Как следствие, исчезнут пробки, возникающие из-за аварий. Однако водители знают, что мобильное приложение по оформлению европротокола уже существует, и многие автомобилисты им пользуются. В чем разница между старым и новым сервисом?

- Наше мобильное приложение требовало наличия еще бумажного заполнения извещения, - объясняет Евгений Уфимцев. - Пускай оно и простое, но по факту заставляло людей 20-25 минут кропотливо заполнять ручкой этот листок бумаги. Люди боялись ошибиться, неправильно данные записать, опасались, что из-за этого страховая компания что-то не так заплатит. Поэтому возникали сложности. В новом сервисе электронное извещение заполняется путем подтягивания всех данных из нашей информационной системы. При заключении страхового договора данные водителя уже есть в системе. Когда вы хотите оформить ДТП, эти данные подтягиваются, как только вы вносите номер своего договора ОСАГО. Вам остается только проверить, ваши ли это данные.

На вводном этапе автовладельцам все-таки придется рисовать схему ДТП на бумаге: сервис пока находится в стадии разработки

- Графический редактор, который позволит потом модифицировать это приложение, сделать его более интерактивным, еще разрабатывается. К 1 ноября его не успеют сделать, - рассказывает Евгений Уфимцев. - Улучшенные вещи будут сделаны во второй части. На первом этапе нужно будет нарисовать схему на бумаге. Плюс сфотографировать транспортные средства. И только после этого покинуть место происшествия.

По словам Евгения Уфимцева, через сервис «Оформление европротокола онлайн» можно будет фиксировать львиную долю ДТП на российских дорогах.

- 75% всех ДТП попадает под действие европротокола, - подчеркнул Уфимцев. - 25% - туда попадают те случаи, когда пострадали жизнь, здоровье. Тогда нужно обязательно вызывать сотрудника правоохранительных органов. И когда много машин пострадало — многоаварийные ДТП. В этих случаях нельзя оформить европротокол. В остальных он оформляется.