Сервис «Оформление европротокола онлайн» будет доступен через портал госуслуг

СЕГОДНЯ 19:57 2019-09-24T19:57:33+03:00

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Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом сервисе «Оформление европротокола онлайн». С ноября проект заработает в четырех пилотных регионах России, а до конца 2020 года — по всей стране. Сервис сократит время заполнения извещения о ДТП до 15 минут. Планируется, что для автовладельцев он будет доступен через портал госуслуг. Как будет работать проект, Евгений Уфимцев рассказал в эфире программы «Россия в движении» ее ведущим - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и Антону Челышеву.

- Это очень удобный интерактивный интерфейс, изначально его разрабатывал Банк России, - рассказал Евгений Уфимцев. - Затем сервис передали Российскому союзу автостраховщиков для того, чтобы мы его внедряли, поскольку у нас есть база данных водителей и электронное взаимодействие со страховыми компаниями. Сейчас мы его дорабатываем и улучшаем.

Планируется, что автомобилисты смогут пользоваться сервисом оформления европротокола онлайн через портал госуслуг.

- Основная задача, которая сейчас реализуется, - это чтобы с помощью портала госуслуг и предварительной активизации человека, который там есть, осуществлять квалифицированной подписью подпись электронного извещения, - отметил Евгений Уфимцев. - Для портала госуслуг мы и делали этот сервис, через него он будет реализовываться.

Водители смогут скачивать приложение для оформления европротокола по ссылке на портале госуслуг. При заполнении протокола онлайн система автоматически подгрузит все данные автомобилиста — страховой полис, водительские права и т. д. Помимо приложения, в котором автомобилисту нужно будет предварительно авторизоваться, он должен иметь еще и электронную цифровую подпись на портале госуслуг.

- Эксперимент запускается в Москве, в Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, потому что здесь наиболее продвинутая аудитория, которая активно использует различные сервисы и электронные подписи, - подчеркнул Евгений Уфимцев. - Жители этих регионов уже зарегистрированы на портале Госуслуг, пользуются, например, записью к врачу, и у них не возникает трудностей.

Пилот будет запущен с 1 ноября, одновременно сервис будет дорабатываться.

- После ноября начинается доработка этого сервиса, чтобы он стал еще удобнее. Этот процесс, по нашим оценкам, займет примерно год. Где-то к октябрю 2020 года планируется подвести итоги и понять, насколько приложение эффективно работает, что еще необходимо сделать, - отметил Евгений Уфимцев.