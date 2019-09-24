«Дайте красную карточку»: Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» по его же просьбе

24 Сент. 23:29 2019-09-24T23:30:51+03:00

Политолога не в первый раз выгоняют из студии Фото: YouTube

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Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии программы «Кто против?». Это не первый раз, когда Ковтун покидает съемочную площадку по требованию ведущего. Но теперь Дмитрий Куликов просто выполнил просьбу слишком громкого эксперта, который перешел на крик, обсуждая вопрос борьбы с коррупцией на Украине.

Передача была посвящена задержанию на польской границе бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева. Женщина и ее спутники по сообщениям СМИ, пыталась вывезти из страны 650 тысяч евро.

Украинский политолог оказался недоволен, что обсуждают тему коррупции в Незалежной когда в России есть свои примеры. Он вспомнил дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, которого подозревают в мошенничестве. Перечисляя изъятое имущество Ковтун перешел на крик и так разгорячился, что предложил ведущему дать ему «красную карточку» и напомнил, что ему всегда на передаче не дают договорить.

Дмитрию Куликову оставалось только выполнить просьбу политолога и попросить покинуть студию.

ИСТОЧНИК KP.RU