В Конгрессе США заявили о начале процедуры импичмента в отношении Трампа
Американский лидер уверен, что начало процесса со стороны демократов лишь пойдет ему на пользу
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Палата представителей Конгресса США заявила о начале процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. С таким заявлением выступила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
Сам американский лидер выразил уверенность, что начало процедуры импичмента со стороны демократов в Конгрессе лишь пойдет ему на пользу.
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ИСТОЧНИК KP.RU