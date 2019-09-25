2019-09-25T00:23:21+03:00
Политика

В Конгрессе США заявили о начале процедуры импичмента в отношении Трампа

Американский лидер уверен, что начало процесса со стороны демократов лишь пойдет ему на пользу
Мария ИГНАТЬЕВА
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Палата представителей Конгресса США заявила о начале процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. С таким заявлением выступила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Сам американский лидер выразил уверенность, что начало процедуры импичмента со стороны демократов в Конгрессе лишь пойдет ему на пользу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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