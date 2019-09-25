У берегов Швеции на мель село судно с российскими моряками на борту

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-25T10:25:32+03:00

У берегов Швеции на мель село судно с русскими моряками на борту Фото: Анастасия ЖУКОВА

Инцидент произошел по вине уснувшего за штурвалом пьяного капитана

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У берегов шведского города Линчёпинг по вине уснувшего за штурвалом капитана на мель село грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара. Все семеро членов экипажа россияне.

«Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности», - заявила представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг телеканалу SVT.

На данный момент ведется расследование происшествия. Сёдерберг сообщила, что уснувшего капитана могут задержать за пьяное «вождение».

Согласно данным сервиса Marine Traffic, сухогруз следовал из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг.

Отметим, что накануне, 19 сентября, недалеко от Крымского моста, в районе порта «Тамань», на мель села баржа с людьми на борту. Никто не пострадал, судно повреждено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU