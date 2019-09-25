Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-25T12:09:22+03:00

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Однозначно оценить идею снижения допустимого порога превышения максимально допустимой скорости нельзя. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в ответ на заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина.

«Хорошо это или плохо — вопрос открытый. Наверное, плюс в том случае, если скоростной режим будет нормализован относительно технического устройства современных автомобилей и пропускной способности городских и внегородских улиц, и плохо, если это не будет сделано», — цитирует автоэксперта RT.

Хайцеэр добавил, что было бы хорошо ограничить скорость на сложных участках в городе, где возможны аварийные ситуации, а вот на безопасных участках, где можно двигаться с большей скоростью ограничения не нужны, чтобы не создавать пробок, считает эксперт.

Ранее заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил о том, что МВД поддерживает инициативу снижения ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч. Такие изменения могут быть внесены в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU