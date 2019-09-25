В Самарской области за транспортным потоком будет следить уникальная для России информационная система NETVISION Traffic

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-25T12:20:31+03:00

В Самарской области появился новый комплекс, который знает все о движении на дорогах. Фото: правительство региона

Она позволит в режиме реального времени оценивать, сколько транспорта, в том числе и транзитного, проезжает через регион

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Самарская область стала первым в России регионом, где установили специальный программно-аппаратный комплекс от российских разработчиков. Информационная система NETVISION Traffic в режиме реального времени собирает данные о транспорте на дорогах области и позволяет оценить масштаб транспортного потока.

Информация о реальном движении транспорта станет основой для эффективных управленческих решений в части социально-экономических проектов. В 2018 году такую задачу – перейти от интуитивных принципов выработки подобных решений к основанным на анализе данных – поставил губернатор Дмитрий Азаров. Это один из важных элементов в реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Но обычнее комплексы видеофиксации стоят дорого и их размещают только на тех участках, где наблюдается повышенная аварийность. Компания НетЛайн предложила на конкурсной основе комплекс, который не имеет аналогов в России, работает автономно и позволяет собрать большой объем данных.

Сегодня уже установлено 39 таких комплексов.

- Перед нами встает вопрос о переходе от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития транспортной системы на основе инновационных прорывных технологий, обеспечивающих повышение качества транспортных услуг. Программно-аппаратное решение NETVISION Traffiс позволяет принимать эффективные управленческие решения основываюсь не интуиции, а на анализе «больших данных», - рассказал о задачах, которые сегодня стоят перед регионом врио заместителя председателя Правительства Самарской области- руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.