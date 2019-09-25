2019-09-25T12:39:43+03:00
Звезды

Состоялась премьера мюзикла «Первое свидание», где зрители были с актерами на одной сцене

Каждый из сидящих за столиками нью-йоркского бара мог почувствовать себя участником бродвейской истории
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Состоялась премьера мюзикла «Первое свидание», где зрители были с актерами на одной сцене. Фото: Сайт МДМСостоялась премьера мюзикла «Первое свидание», где зрители были с актерами на одной сцене. Фото: Сайт МДМ
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В прошедший понедельник, 23 сентября, в Театре МДМ состоялась премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла «Первое свидание», в котором действия спектакля буквально перенеслись в пространство нью-йоркского бара прямо в фойе Московского дворца молодёжи.

Продюсеру постановки Дмитрию Богачеву удалось добиться камерной атмосферы, в которой каждый из сидящих за столиками нью-йоркского бара мог почувствовать себя участником истории. При помощи формата site-specific зрители могут видеть всех героев на расстоянии вытянутой руки, а через музыкальные номера узнать об их настоящих мыслях и чувствах.

"Первое свидание" премьера

"Первое свидание" премьера

«Сложно в большом мегаполисе, где ты существуешь в режиме работа-дом-дом-работа, найти человека по душе. Мюзикл "Первое свидание” - это история двух молодых людей, которые отважились пойти на свидание вслепую», - рассказала режиссер российской постановки Анна Шевчук.

По сюжету первого российского мюзикла в site-specific формате на первое свидание к Аарону и Кейси приходят их друзья-советчики, родственники и даже воспоминания, восстановленные при помощи соцсетей.

"Первое свидание" Фото: Сайт МДМ

"Первое свидание" Фото: Сайт МДМ

Главные роли в «Первом свидание» исполнили Павел Лёвкин, Олег Савцов, Юлия Чуракова, Станислав Беляев и многие другие звезды мюзиклов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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