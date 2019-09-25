На юге Турции взорвался автобус

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-25T12:37:03+03:00

Во время взрыва пострадали несколько человек

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Взрыв самодельной бомбы произошел на пути следования автобуса с полицейским спецназом в Турции. Инцидент случился в провинции Адана. В результате происшествия ранения получили несколько человек, находящихся в автобусе.

Взрыв прогремел утром в среду, 25 сентября, в то время, когда автобус проезжал под надземным переходом. Во время ЧП никто серьезно не пострадал. Легкие ссадины, синяки и царапины получил один сотрудник полиции и четверо гражданских. Медики оценивают их состояние как хорошее, передает телеканал «360».

Отмечается, что из-за сработавшего взрывного устройства повреждения получил не только полицейский автобус, но и другие транспортные средства, которые в это время проезжали рядом.

В управлении губернатора провинции заявили, что по факту происшествия уже начало расследование. Произошедший на дороге инцидент квалифицировали как террористическую атаку, передает РИА ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU