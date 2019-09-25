2019-09-25T13:25:01+03:00
Общество

На нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Алтайском крае направлено 6 млрд рублей

По словам главы региона Виктора Томенко, вложения в дорожную отрасль в этом году увеличены на 20%
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Более 6 млрд рублей в Алтайском крае направлено из бюджетов разных уровней на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Вложения в дорожную отрасль региона в этом году увеличились на 20%. Об этом глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал на заседании регионального совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

- Общий дорожный фонд Алтайского края с учетом средств, поступивших в этом году, составляет 12 млрд 200 млн рублей. В прошлом году было около 10 млрд, соответственно, вложения в дорожную отрасль увеличились больше чем на 20 процентов, - отметил Виктор Томенко.

Особенно увеличение дорожных работ почувствовали жители столицы Алтайского края. Здесь в течение лета впервые отремонтировали сразу 33 участка городских дорог общей протяженностью более 50 км.

В целом в Алтайском крае реализуется три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Проект «Дорожная сеть» позволит отремонтировать большую часть дорог региона, а также разгрузит движение на оживленных магистралях и уменьшит количество аварийных участков.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в Алтайском крае появятся новые автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств. Сегодня в регионе работает 4 таких пункта, планируется, что к концу 2024 года их число будет увеличено до 16. Кроме того, на региональных дорогах будет увеличено число стационарных камер фотовидеофиксации. Проект также предполагает создание экономических стимулов сохранности автомобильных дорог.

Главная цель проекта «Безопасность дорожного движения» - снижение смертельных случаев ДТП. В рамках этого проекта на дорогах Алтайского края появятся дополнительные светофоры – их установят в наиболее аварийных местах на нерегулируемых перекрестках, а также новые пешеходные ограждения. Изменится и дорожная разметка на пешеходных переходах и при разделении встречных потоков автомобилей – для нее будут использоваться износостойкие и долговечные материалы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всех моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали
"Запутались парни": Скабеева прокомментировала скандал вокруг Трампа и Зеленского
В увольнении 52 тысяч россиян не увидели сигналов к кризису
Пожар на 300 квадратных метров: В московском парке «Фили» сгорело кафе
Биологи: Галки передают сородичам специальные сигналы об опасных людях
Врачи предрекли женщине ослепление из-за фобии к овощам и фруктам
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Яндекс.Переводчик научился переводить разговор в режиме диалога
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Путин: Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы
Состоялась премьера мюзикла «Первое свидание», где зрители были с актерами на одной сцене
На юге Турции взорвался автобус
В Госдуме выступили с инициативой запретить гражданам РФ участвовать в лотерее грин-карт
В Самарской области за транспортным потоком будет следить уникальная для России информационная система NETVISION Traffic
Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости
В Индии истребитель МиГ-21 разбился сразу после взлета