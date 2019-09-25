На нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Алтайском крае направлено 6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-25T13:25:01+03:00

По словам главы региона Виктора Томенко, вложения в дорожную отрасль в этом году увеличены на 20%

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Более 6 млрд рублей в Алтайском крае направлено из бюджетов разных уровней на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Вложения в дорожную отрасль региона в этом году увеличились на 20%. Об этом глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал на заседании регионального совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

- Общий дорожный фонд Алтайского края с учетом средств, поступивших в этом году, составляет 12 млрд 200 млн рублей. В прошлом году было около 10 млрд, соответственно, вложения в дорожную отрасль увеличились больше чем на 20 процентов, - отметил Виктор Томенко.

Особенно увеличение дорожных работ почувствовали жители столицы Алтайского края. Здесь в течение лета впервые отремонтировали сразу 33 участка городских дорог общей протяженностью более 50 км.

В целом в Алтайском крае реализуется три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Проект «Дорожная сеть» позволит отремонтировать большую часть дорог региона, а также разгрузит движение на оживленных магистралях и уменьшит количество аварийных участков.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в Алтайском крае появятся новые автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств. Сегодня в регионе работает 4 таких пункта, планируется, что к концу 2024 года их число будет увеличено до 16. Кроме того, на региональных дорогах будет увеличено число стационарных камер фотовидеофиксации. Проект также предполагает создание экономических стимулов сохранности автомобильных дорог.

Главная цель проекта «Безопасность дорожного движения» - снижение смертельных случаев ДТП. В рамках этого проекта на дорогах Алтайского края появятся дополнительные светофоры – их установят в наиболее аварийных местах на нерегулируемых перекрестках, а также новые пешеходные ограждения. Изменится и дорожная разметка на пешеходных переходах и при разделении встречных потоков автомобилей – для нее будут использоваться износостойкие и долговечные материалы.