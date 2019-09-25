2019-09-25T14:08:49+03:00
Происшествия

Пожар на 300 квадратных метров: В московском парке «Фили» сгорело кафе

Сотрудников и посетителей удалось эвакуировать еще до приезда пожарных
Семен ЕЛЕНИН
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Из здания на территории парка «Фили» на Большой Филевской, 22 строение 15 валил дым.Из здания на территории парка «Фили» на Большой Филевской, 22 строение 15 валил дым.Фото: Кадр видео
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Дознаватели разбираются в причинах пожара на западе Москвы. Около полудня очевидцы сообщили о густом дыме, который повалил из здания на территории парка «Фили» на Большой Филевской, 22 строение 15.

Как стало известно, в загоревшемся здании находится кафе. По предварительной информации источник огня находился на кухне.

- Посетителей и персонал кафе удалось эвакуировать еще до приезда первых пожарных расчетов, - рассказал «КП» источник в экстренных службах Москвы.

Изначально сообщалось, что общая площадь пожара - почти 600 квадратных метров. Однако позже в МЧС эту цифру уточнили: 300 «квадратов».

- Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 12:48 загорание было полностью ликвидировано, - сообщают в пресс-службе столичного управления МЧС. - К месту пожара выезжала мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве для контроля вредных веществ в районе загорания. После анализа превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

Также в ведомстве уточняют, что пострадавших нет.

Пожар на площади 600 кв. м произошел на катке в парке «Фили».

ИСТОЧНИК KP.RU

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