Пожар на 300 квадратных метров: В московском парке «Фили» сгорело кафе
Дознаватели разбираются в причинах пожара на западе Москвы. Около полудня очевидцы сообщили о густом дыме, который повалил из здания на территории парка «Фили» на Большой Филевской, 22 строение 15.
Как стало известно, в загоревшемся здании находится кафе. По предварительной информации источник огня находился на кухне.
- Посетителей и персонал кафе удалось эвакуировать еще до приезда первых пожарных расчетов, - рассказал «КП» источник в экстренных службах Москвы.
Изначально сообщалось, что общая площадь пожара - почти 600 квадратных метров. Однако позже в МЧС эту цифру уточнили: 300 «квадратов».
- Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 12:48 загорание было полностью ликвидировано, - сообщают в пресс-службе столичного управления МЧС. - К месту пожара выезжала мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве для контроля вредных веществ в районе загорания. После анализа превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
Также в ведомстве уточняют, что пострадавших нет.
Пожар на площади 600 кв. м произошел на катке в парке «Фили».
ИСТОЧНИК KP.RU