США расширили список санкций против Тегерана

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-25T16:26:13+03:00

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Вашингтон расширил список санкций против Ирана. В частности, под ограничительные меры попали пять граждан и четыре компании из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В санкционный список попали компании China Concord Petroleum из нефтедобывающей сферы и судоходной Cosco Shipping Tanker.

Напомним, еще 18 сентября президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов подготовить пакет документов по экономической блокаде Ирана. Глава Белого дома был намерен объявить о «существенных санкциях» против Тегерана в течение 48 часов.

Такие заявления Вашингтона были связаны с ситуацией вокруг атаки на саудовские нефтяные объекты. Напомним, в причастности к нападению на НПЗ Соединенные Штаты обвинили Иран. Саудовская Аравия сообщила, что будет опираться на информацию США и пообещала доказать, что за нападением стоит Тегеран.

ИСТОЧНИК KP.RU