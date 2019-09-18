Эр-Рияд пообещал доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии
Министерство обороны Саудовской Аравии пообещало провести специальную пресс-конференцию и на ней представить некие доказательства причастности властей Ирана к субботней атаке беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Saudi Aramco, передает телеканал Al Arabiya. Пресс-конференция состоится в среду, 18 сентября.
Ранее сообщалось, что «доказательства» причастности Тегерана к атакам есть в распоряжении американцев, и Соединенные Штаты планируют их представить Генассамблее ООН.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 сентября, последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.
Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. Штаты обвинили Иран в причастности к этим атакам.
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ИСТОЧНИК KP.RU