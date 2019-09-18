Эр-Рияд пообещал доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 04:03 2019-09-18T04:17:53+03:00

Дпрны атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии Фото: REUTERS

Ранее сообщалось, что подобные «доказательства» есть в распоряжении американцев

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны Саудовской Аравии пообещало провести специальную пресс-конференцию и на ней представить некие доказательства причастности властей Ирана к субботней атаке беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Saudi Aramco, передает телеканал Al Arabiya. Пресс-конференция состоится в среду, 18 сентября.

Ранее сообщалось, что «доказательства» причастности Тегерана к атакам есть в распоряжении американцев, и Соединенные Штаты планируют их представить Генассамблее ООН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 сентября, последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.

Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. Штаты обвинили Иран в причастности к этим атакам.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU