Главу самой большой семьи в стране священника Николая Стремского подозревают в изнасиловании

СЕГОДНЯ 18:34 2019-09-25T18:38:04+03:00

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Священника из Оренбургской области по решению Ленинского районного суда поместили в СИЗО. Николай Стремский был задержан в понедельник 23 сентября. Как пишет orenday.ru, в материалах дела есть информация о «противоправных действиях по отношению к несовершеннолетним». Следствие предполагает, что священник нарушил сразу несколько статей уголовного кодекса. Его подозревают в изнасиловании, совершении «иных развратных действий», а также неисполнении родительских обязанностей. Обвинение предъявили в среду 25 сентября в зале суда.

Стремский является главой самой большой семьи в России. Он воспитывает около 70 приемных детей, родных детей у него нет.

Пострадавшими по делу проходят семь несовершеннолетних воспитанников священника. У здания суда пикетировали защитники Стремского – они уверяют, что детей просто подкупили, заставив обманом оклеветать священника.

ИСТОЧНИК KP.RU