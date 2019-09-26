В Норвегии полицейские эвакуируют жителей Тромсё, рядом с которым горит российское судно
Пожар вышел из под контроля
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Полиция города Тромсё в Норвегии приняла решение эвакуировать людей, которые живут рядом с пристанью, где загорелся российский траулер «Бухта Наездник». С судна были спасены 29 членов экипажа. Позже пожар вышел из под контроля.
Штаб по тушению рассматривает два варианта дальнейших действий. Спасатели или позволят судну затонуть в том месте, где оно находится, или создадут вокруг него зону безопасности диаметром в размере трехсот метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU