Зеленский раскрыл детали своего разговора с Лавровым

СЕГОДНЯ 04:52 2019-09-26T04:52:15+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский пересказал о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства отметил, что министр подошел к нему, когда они оба стояли в очереди.

- Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал: «Мы очень хотим чтобы закончилась война в Донбассе». Поздравил с обменом, - пересказал Зеленский.

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ИСТОЧНИК KP.RU