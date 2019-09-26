В Пентагоне рекомендовали Германии увеличить расходы на оборону

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-26T07:27:37+03:00

Глава американского военного ведомства подчеркнул, что "в эпоху конкуренции великих держав лидерство ФРГ имеет как никогда решающее значение"

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Глава Пентагона Марк Эспер призвал Германию увеличить расходы на оборону. Об этом он рассказал в Вашингтоне перед встречей с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Эспер также заявил, что "в эпоху конкуренции великих держав лидерство ФРГ имеет как никогда решающее значение".

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ИСТОЧНИК KP.RU