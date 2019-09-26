Меркель раскритиковала выступление 16-летней активистки Греты Тунберг в ООН

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-26T09:07:49+03:00

При этом немецкий канцлер подчеркнула, что сама отводит большое значение техническим инновациям в деле защиты климата

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Немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "потрясающей" речь 16-летней экологической активистки из Швеции Греты Тунберг в ООН. При этом политик подчеркнула, что девушка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением.

Меркель отметила, что сама отводит большое значение техническим инновациям в деле защиты климата.

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ИСТОЧНИК KP.RU