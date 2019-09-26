2019-09-26T09:48:40+03:00
Общество

На заправках России 9% горючего оказалось фальсификатом

Чаще некачественные бензин и дизель продают на независимых АЗС
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На заправках России 9% горючего оказалось фальсификатомНа заправках России 9% горючего оказалось фальсификатомФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

Девять процентов бензина и дизеля на российском рынке является фальсификатом. Такое горючие продают на каждой 12-й автозаправке страны. Соответствующие данные привели эксперты Росстандарта после массовых поверок, проведенных с начала этого года.

«Росстандарт проводит плановые проверки с предварительным уведомлением того, кого он будет проверять. Соответственно, 9% нарушителей - это АЗС, которые, даже зная о ревизии, не могут к ней подготовиться и оперативно исправить недостатки», - передает газета «Известия» слова президента РТС Евгения Аркуша.

По подсчетам Росстандарта, ежегодно на автозаправочных станциях России продается 6 миллионов тонн суррогата. В то время как весь объем рынка горючего в стране составляет 65 миллионов тонн.

Чаще некачественные бензин и дизель продают на независимых АЗС (13%), на сетевых 5% горючего не советует стандарту.

Напомним, в этом году произошел инцидент на одной из автоматических Магнитогорске, где вместо бензина несколько автомобилей заправили водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский «услышал», что Трамп готов помочь в «возвращении» Крыма
Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России
Зеленский полагал, что Белый дом опубликует лишь часть его разговора с Трампом
Российское правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
В МИД РФ не удивились реакции НАТО на предложение о моратории на ракеты
"А чего грустные-то какие?": Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Меркель раскритиковала выступление 16-летней активистки Греты Тунберг в ООН
Минюст США планирует начать расследование против Facebook
Глава МИД Японии планирует проработать вопрос о визите в РФ
В Пентагоне рекомендовали Германии увеличить расходы на оборону
Лавров прокомментировал инцидент с невыдачей США виз российским делегатам
Премьер Армении назвал Россию главным стратегическим партнером страны
Евросоюз назвал объем помощи Украине беспрецедентным
Захарова прокомментировала обвинение Зеленского в адрес России в ООН
Зеленский раскрыл детали своего разговора с Лавровым
В Норвегии полицейские эвакуируют жителей Тромсё, рядом с которым горит российское судно
Лавров высказался о возобновлении авиаперелетов в Грузию
Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским
Стал известен бюджет России на ближайшие три года
Экипаж «Союза МС-15» перешел на МКС
США может задержать выплату Украине 30 миллионов долларов в виде военной помощи
В Греции обезвредили банду, которая торговала детьми
Трамп в разговоре с Зеленским отметил стремление России в урегулировании конфликта на Донбассе
Лавров обвинил Евросоюз в ненадежности