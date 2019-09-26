На заправках России 9% горючего оказалось фальсификатом

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-26T09:48:40+03:00

Чаще некачественные бензин и дизель продают на независимых АЗС

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Девять процентов бензина и дизеля на российском рынке является фальсификатом. Такое горючие продают на каждой 12-й автозаправке страны. Соответствующие данные привели эксперты Росстандарта после массовых поверок, проведенных с начала этого года.

«Росстандарт проводит плановые проверки с предварительным уведомлением того, кого он будет проверять. Соответственно, 9% нарушителей - это АЗС, которые, даже зная о ревизии, не могут к ней подготовиться и оперативно исправить недостатки», - передает газета «Известия» слова президента РТС Евгения Аркуша.

По подсчетам Росстандарта, ежегодно на автозаправочных станциях России продается 6 миллионов тонн суррогата. В то время как весь объем рынка горючего в стране составляет 65 миллионов тонн.

Чаще некачественные бензин и дизель продают на независимых АЗС (13%), на сетевых 5% горючего не советует стандарту.

Напомним, в этом году произошел инцидент на одной из автоматических Магнитогорске, где вместо бензина несколько автомобилей заправили водой.

ИСТОЧНИК KP.RU