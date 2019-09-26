Александр Головин впервые включен в символическую сборную чемпионата Франции

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-26T14:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

После каждого прошедшего тура чемпионата Франции (Лига 1) авторитетное французское издание L’Equipe составляет символическую сборную из лучших или особенно отличившихся игроков прошедшего тура.

Бывший полузащитник московского «ЦСКА», теперь выступающий за «Монако» Александр Головин не только впервые попал в символическую сборную 7-го тура Лиги 1, но и получил наивысший рейтинг от издания.

В прошедшем домашнем матче с «Ниццей», окончившмся победой «Монако» (3-1) Александр Головин оформил дубль и голевую передачу на Бен Йеддера. Для «Монако» эта победа оказалась первая за 7 туров.

Успехи Головина отметил главный тренер «монегасков» Леонарду Жардим.

«Головин перешёл к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. Я также похвалил Бадиашиля за игру в этом матче. Думаю, у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ, Фабрегас, Головин и Адриен. «Монако» ими дорожит. Я очень рассчитываю на них в будущих матчах», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

Всю символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции можно увидеть в официальном Твиттере L’Equipe.

ИСТОЧНИК KP.RU