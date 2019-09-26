Гусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-26T15:12:54+03:00

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Бывший президент Франции Жак Ширак, умерший в возрасте 86 лет, был не только большим политиком, но и невероятной личностью, и его кончина стала печалью для всего мира. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Ему довелось дважды брать интервью у экс-главы Франции.

«Он произвел на меня глубочайшее впечатление. Он был человек потрясающей эрудиции, он прекрасно понимал ткань политических процессов. Он вел разговор как человек, который глубоко заинтересован в развитии дружественных и добрососедских связей между Францией и Россией», — цитирует Гусмана телеканал «360».

По словам журналиста, у Ширака была особенная любовь к России. Политик даже перевел на французский язык роман Александра Пушкина «Евгений Онегин». Перевод был сделан еще в юные годы, а опубликован был, когда Ширак стал политиком.

Ранее стало известно, что Жак Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Эту печальную новость подтвердила семья бывшего президента. Что стало причиной гибели политика, не сообщается, передает газета «Известия».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734347" frameborder="0"></iframe> Умер Жак Ширак.Жак Рене Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет. В ноябре ему бы исполнилось 87 лет

ИСТОЧНИК KP.RU