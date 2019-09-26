Гусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира
Бывший президент Франции Жак Ширак, умерший в возрасте 86 лет, был не только большим политиком, но и невероятной личностью, и его кончина стала печалью для всего мира. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Ему довелось дважды брать интервью у экс-главы Франции.
«Он произвел на меня глубочайшее впечатление. Он был человек потрясающей эрудиции, он прекрасно понимал ткань политических процессов. Он вел разговор как человек, который глубоко заинтересован в развитии дружественных и добрососедских связей между Францией и Россией», — цитирует Гусмана телеканал «360».
По словам журналиста, у Ширака была особенная любовь к России. Политик даже перевел на французский язык роман Александра Пушкина «Евгений Онегин». Перевод был сделан еще в юные годы, а опубликован был, когда Ширак стал политиком.
Ранее стало известно, что Жак Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Эту печальную новость подтвердила семья бывшего президента. Что стало причиной гибели политика, не сообщается, передает газета «Известия».
Умер Жак Ширак.Жак Рене Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет. В ноябре ему бы исполнилось 87 лет
ИСТОЧНИК KP.RU