Пассажирка решила проветрить самолет и открыла аварийный выход

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-26T15:19:12+03:00

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В Китае пассажирка лайнера решила открыть дверь аварийного выхода перед взлетом, потому что ей стало душно. Сначала женщина пожаловалась бортпроводникам, что ей нечем дышать, и что воздух в самолете слишком спертый, но когда ей никто не смог помочь, решила проблему сама.

Стюардессы попросили женщину подождать, пока самолет взлетит, и тогда можно будет включить кондиционер. Однако китаянка не стала никого слушать и вопреки запретам открыла дверь аварийного выхода, чтобы «проветрить салон».

В результате, женщина просидела некоторое время у распахнутой двери, пока члены экипажа не вызвали полицию. Стражи порядка поднялись на борт и сняли бунтующую пассажирку с рейса. Инцидент произошел на самолёте китайской авиакомпании Xiamen Airlines, который направлялся в город Ланьчжоу, передает сайт argumenti.ru.

Согласно китайскому законодательству, правонарушители, которые наносят вред самолету, должны быть приговорены к 10-15 суткам ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU