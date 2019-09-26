2019-09-26T15:41:47+03:00
Общество

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проведет два дня в Самарской митрополии

Глава РПЦ посетит Поволжский православный институт и совершит Патриаршую литургию и чин великого освящения Софийского собора в Самаре
Поделиться:
Патриарха встречали хлебом-сольюПатриарха встречали хлебом-солью
Изменить размер текста:

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Самарскую область. В Самарской митрополии глава РПЦ проведет два дня. Первый пройдет в Тольятти, где Предстоятель церкви посетит Поволжский православный институт. В Самаре же Патриарх освятит Софийский собор, открывшийся в прошлом году.

- Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Самарскую землю – долгожданная и радостная встреча для тысяч жителей региона, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Убежден, что этот визит придаст дополнительный импульс работе по укреплению духовных ценностей, восстановлению святынь и храмов в Самарской области.

Два богослужения с участием Патриарха– из самарского и тольяттинского храмов - будут транслировать в эфире каналов «СПАС» и «Союз» и местных каналов, а также на выносных экранах неподалеку от мест их проведения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актера из фильма "Шапито-шоу" избил московский таксист
В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
Эрдоган: при землетрясении в Стамбуле ранения получили восемь человек
Задержаны восемь участников банды криминального авторитета Шишкана
Сервис "Юла" запускает истории для продвижения товаров и услуг
Администрация Гонконга начала первый политический диалог с жителями города
Пассажирка решила проветрить самолет и открыла аварийный выход
Более 75% россиян не пользовались услугами фотографов последние два года
В Кремле рассказали о предложении Путина по РСМД
Путин направил жене Жака Ширака телеграмму с соболезнованиями
В России завели уголовное дело против ветерана латышского легиона СС
Гусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира
Александр Головин впервые включен в символическую сборную чемпионата Франции
В правительстве РВ утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах
Мошенник обхитрил замруководителя отдела московского СК
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Турции