Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проведет два дня в Самарской митрополии

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-26T15:41:47+03:00

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Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Самарскую область. В Самарской митрополии глава РПЦ проведет два дня. Первый пройдет в Тольятти, где Предстоятель церкви посетит Поволжский православный институт. В Самаре же Патриарх освятит Софийский собор, открывшийся в прошлом году.

- Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Самарскую землю – долгожданная и радостная встреча для тысяч жителей региона, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Убежден, что этот визит придаст дополнительный импульс работе по укреплению духовных ценностей, восстановлению святынь и храмов в Самарской области.

Два богослужения с участием Патриарха– из самарского и тольяттинского храмов - будут транслировать в эфире каналов «СПАС» и «Союз» и местных каналов, а также на выносных экранах неподалеку от мест их проведения.