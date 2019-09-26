Синоптики назвали погодные приметы, которым можно верить
Оказалось, что действительно работают лишь два народных толкования явлений
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Синоптики изучили все известные россиянам погодные приметы и выяснили, каким из них действительно можно доверять. Оказалось, что народные толкования работают лишь в случае с двумя явлениями. О них и рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Одна из примет касается цвета солнца, а другая - высоте полета птиц. Так, если во время захода звезда красная, то грядущий день будет погожим, белесая - местных жителей ждут дожди и непогода.
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ИСТОЧНИК KP.RU