2019-09-26T17:07:18+03:00
Общество

Синоптики назвали погодные приметы, которым можно верить

Оказалось, что действительно работают лишь два народных толкования явлений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синоптики изучили все известные россиянам погодные приметы и выяснили, каким из них действительно можно доверять. Оказалось, что народные толкования работают лишь в случае с двумя явлениями. О них и рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Одна из примет касается цвета солнца, а другая - высоте полета птиц. Так, если во время захода звезда красная, то грядущий день будет погожим, белесая - местных жителей ждут дожди и непогода.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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